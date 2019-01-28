شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تقدم منحة جديدة طارئة لليمن ب12 مليون دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت حكومة اليابان في 25 يناير تقديم منحة غذائية طارئة لليمن بمبلغ 12 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي استجابة لأزمة الجوع المتفاقمة في اليمن.

و تهدف المنحة الغذائية الجديدة لتقديم معونات إنسانية في مجال الغذاء والتغذية باليمن كما من المتوقع لها أن تسهم في معالجة انعدام الأمن الغذائي ل850 ألف يمني وتحسين وضع التغذية ل250 ألف نساء من الحوامل والمرضعات.

و تواصل اليابان مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في الوضع الحالي الصعب من خلال تقديم مساعدات متنوعة المجالات.