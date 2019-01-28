شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة مالك مؤسسة.. الجوازات تكشف إجراءات تفويض العمال لنجله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، مع استفسار أحد الأشخاص بشأن تفويض نجل مالك مؤسسة توفاه الله على خدمات ” أبشر ” وغيرها.

ووجه أحد الأشخاص سؤالًا إلى ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” السلام عليكم مالك المؤسسة توفى رحمة الله عليه والابن معاه وكالة من الورثة كيف الطريقة نفوضه على خدمات أبشر مثل خروج وعودة وتجديد اقامات العمال ” .

وأوضحت ” الجوازات ” قائلةً: ” رحم الله فقيدكم، يتم مراجعة إدارة الجوازات الشؤون القانونية من قبل وكيل الورثة لنتمكن من خدمتك. سعدنا بتواصلك ” .

