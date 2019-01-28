شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة سعودية شهيرة تثير جدل واسع وتشعل شبكات التواصل بتغريدة حول إسرائيل وماعلاقة الحوثي في اليمن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الكاتبة السعودية، سهام القحطاني، حلة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات لها حول إسرائيل.

وقالت الكاتبة في جريدة "الجزيرة" السعودية إن "وجود إسرائيل بات أمرا واقعا ورفض التطبيع معها ليس إلا "شعارات وجدانية".

وكتبت القحطاني، في تغريدة على حساب منسوب لها على "تويتر": "فضيحة التطبيع مع إسرائيل.. عار التطبيع مع إسرائيل.. جريمة التطبيع مع إسرائيل!!.. لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية".

وأضافت القحطاني: "إسرائيل واقع، وعدم اعترافنا بهذا الواقع وجديته وتأثيره علينا لن يغيره، هناك دوما بدايات جديدة للتاريخ".

يذكر أن سهام القحطاني كانت قد نشرت كتاب بعنوان "العرب وإسرائيل.. صفقة سلام" عام 2018، وطرحت من خلاله دعوة للتطبيع مع إسرائيل.

وأثارت تغريدة القحطاني حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وبينما كتب غسان "أنا أيدج كلامك صحيح لا غبار عليه"، كتب أيمن صلاح تعليقاً على التغريدة قائلاً: "غريب امركم ماليزيا ترفض استقبال منتخب صهيوني فيتم سحب البطولة من ماليزيا فكان الرد من الرئيس الماليزي انه كيان ارهابي يحتل مقدساتنا.. اما نحن العرب فننادي بالتطبيع معهم فقط من اجل الشهرة لا اكثر…".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سابقاً ولأكثر من مرة إلى إقامة تحالف دولي في الشرق الأوسط ضد إيران يضم "بلدانا معتدلة" في المنطقة، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده وإسرائيل تواجهان عدوا مشتركا هو إيران، التي تتهمها المملكة بدعم مليشيات الحوثي في اليمن.