شاهد مايحدث في عدن الآن من قبل المجلس الانتقالي في الذكرى الاولى لإحداث يناير( هل هو انقلاب آخر؟)

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عدن - ياسمين التهامي - وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على الممارسات "المستفزة" لوزير الدولة لشؤون ما يسمى بمخرجات الحوار الوطني من ترويج لتلك المخرجات في عدد من مديريات العاصمة عدن، وغيرها من الخطوات الإجرائية في هذا السياق، وهي إجراءات غير حكيمة ولا تخدم التهدئة التي رعاها التحالف العربي في الفترة الماضية، وأنعكست إيجاباً على المدينة، باستقرار أمني ملحوظ.. ان هذه الإجراءات المدانة تمثل تطاولاً على تضحيات شعب الجنوب واستفزاز فج لذوي الشهداء ودماء الجرحى الجنوبيين، ذلك آن في وسع هذا الوزير عندما تعود حكومته الى صنعاء - إن شاء الله - أن يروج لمشروعه. أما عدن فقد كانت وما زالت وستظل عاصمة الجنوب وعنوان نضالاته ومشروعه التحرري.. ان هذه الممارسات وفِي هذا الوقت بالذات، واستخدام المذكور صلاحياته كوزير بهذا الشكل والاستفزاز المباشر أمر غير صائب وغير حكيم ومثير للفتنة، فوزارته التي لا نفوذ لها في صنعاء، ينبغي لها ألا تذهب بعيداً في وهم النفوذ الافتراضي في عدن! إننا في المجلس الانتقالي الجنوبي نبحث عن حل سياسي شامل يجنب البلاد مزيداً من الاحتقان والحروب، ولن يتحقق ذلك إلا بإنفاذ إرادة شعب الجنوب وحقه في اختيار مستقبله. ان الترويج لهذا المشروع هو ترويج لمشروع كان هو السبب لكل هذا الدمار والخراب، ولقد سبق ان رفضنا مؤتمر الحوار بتلك الآلية في صنعاء وحذرنا من محاولات تزوير إرادة شعب الجنوب وما زلنا نحذر ، ولن ندع للعبث والممارسات غير المسؤولة مجالاً. ندعو الحكومة إلى التركيز على الخدمات وتحسين أوضاع المواطنين والابتعاد عن المكايدات السياسية والحفاظ على التهدئة فذلك أجدى وأنفع، بدلاً من افتعال معارك جانبية. سالم ثابت العولقي المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة.



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