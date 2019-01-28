شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من صغير بن عزيز الى قبائل حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التدريب والتأهيل اللواء صغير بن عزيز رسالة إلى قبائل حجور بمحافظة حجة – شمال غرب اليمن .

وقال ” بن عزيز ” وهو شيخ قبلي وعضو في مجلس النواب اليمني ” في رسالة وصل “المشهد اليمني” نسخة منها ، بعنوان ” الى قبائل حجور الأبية ” إنه من المعلوم ان الشعب اليمني بجيشه الوطني ومقاومته الوطنية وقبائله الحرة الابية . يصنعون في هذه الفترة تاريخ اليمن من جديد ، لكن قبائل حجور قصة لوحدها ، فهي تصنع التاريخ اليمني على طريقتها الخاصة ، من خلال صمودها الاسطوري امام قوى الكهنوت والتخلف الإمامية.

وأضاف ” بن عزيز ” إن على تخوم مناطقهم تحطمت عنجهية وغطرسة مليشيات الحوثي منذ عام 2011م وحتى الساعة . مشيرا إلى أن حجور بالكامل تقول للمليشيات الكهنوتية الامامية . نحن التاريخ لا انتم ، فإلى قبائل حجور ينتسب الملك اليماني العظيم سيف ابن ذي يزن ، والملك اليماني علي بن محمد الصليحي موحد اليمن و مؤسس الدولة الصليحية وكذلك شاعر الدولة الصليحية المعروف . الخطاب ابن الحسن ابن الحفاظ الجوري . كما ورد في كتاب ( الأغصان لمشجرات انساب عدنان وقحطان ) ومجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري.

ووجه ” بن عزيز ” رسالة لأبناء حجور قال فيها” يا قبائل حجور الشجاعة اخلصوا النية واجعلوها لله فانتم والله على حق وهم على باطل . وحدو صفوفكم واجمعوا كلمتكم واعلمو ان عدوكم يحاول زرع الخلافات بينكم حتى ينفرد بكم واحد بعد الاخر كما فعل في الكثير من مناطق اليمن .

وأضاف ” انتبهو لذلك وتنازلو لبعضكم واعلمو ان العز لكم جميعا والذل سيكون لكم جميعا . انظار ابناء اليمن وغيرها متجهة نحوكم فالله الله لا يدخل العدو من خلال خلافاتكم فيكون ذل الدهر لا قدر الله .انتم أخوه.كل ماكنتم موحدين سوف يكون العدو مهزوم أمامكم عليكم بالصبر والثبات فإن الصبر مفتاح النصر. نسأل الله ان يوحد صفكم.

وتخوض قبائل حجور معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية منذ مطلع الأسبوع الماضي على خلفية هجمات مكثفة نفذها الحوثيون على قرى العبيسة وكشر في المنطقة بهدف حماية ظهر جبهة المليشيات المنهارة في عاهم وحرض، كما تقول مصادر قبلية.