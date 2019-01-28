شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السعودي يعلن الإفراج عن رجل أعمال كبير من أصل يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التلفزيون الرسمي الإثيوبي، اليوم الأحد، أن السلطات السعودية أفرجت عن رجل الأعمال محمد حسين العمودي .



واعتقلت السعودية العمودي في عام 2017، إلى جانب العديد من الأمراء والمسؤولين؛ على خلفية تهم بالفساد.



والعمودي، 71 عاما، من مواليد إثيوبيا عام 1946، ابن رجل أعمال يمني وأم إثيوبية، هاجر إلى السعودية في سن المراهقة حيث صار مواطنا سعوديا في ستينيات القرن الماضي.



تقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار ويعمل بشركاته نحو 40 ألف شخص، وصنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008. .



ويقول مساعدوه إنه كان على علاقة وثيقة بالأمير سلطان بن عبد العزيز الذي كان وزيرا للدفاع ووليا للعهد وتوفي عام 2011 حيث أدار العمودي أعماله اعتمادا على أموال الأمير ونفوذه ومن حلفائه الأقوياء أيضا الملياردير خالد بن محفوظ الذي ارتبط اسمه ببنك الاعتماد والتجارة الذي انهار عام 1991.



وفي الثمانينيات قامت شركاته بإنشاء مرافق تخزين النفط تحت الأرض، كما دخلت شركاته مجالات متنوعة مثل البناء والهندسة والأثاث والأدوية.



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