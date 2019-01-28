شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية (المكان المستهدف) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون في اليمن إطلاقهم صاروخ باليستي باتجاه الاراضي السعودية.
وقال الحوثيون ان الصاروخ من طراز بدر p-1 تم اطلاقه على تجمعات للجيش السعودي شرقي الطوال بجازان، قائلين أنه اصابه هدفه بدقه.
بدوره لم يصدر التحالف بقيادة السعودية حتى الآن اي تصريح حول الصاروخ وإذا ما كان قد وصل او لم يصل.
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