شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رئيس هيئة الاستخبارات الذي عينه هادي اليوم "اسم+ صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، رئيسا جديدا لهيئة الاستخبارات العسكرية خلفًا للواء محمد صالح طماح. وقضى القرار بتعيين العميد أحمد محسن سالم اليافعي رئيسًا لهيئة الاستخبارات والاستطلاع، ويرقّى إلى رتبة لواء".

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