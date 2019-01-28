شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل اثناء تشييع الحوثيين لقتلاهم في شرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل طفل، اليوم الأحد، برصاص مسلحي مليشيا الحوثي في منطقة المخلاف بمديرية شرعب السلام شمالي غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن الطفل إياد فهد قتل برصاص مسلحي جماعة الحوثي بعد إطلاق الأعيرة النارية في منطقة بني عون أثناء تشييع قتلى لهم، لقوا حتفهم في محافظة ذمار، جراء استهداف طائرات التحالف لمعسكر تدريبي للحوثيين.

وأضافت المصادر أن موكب التشييع وصل إلى منطقة بني عون وقاموا بإطلاق الرصاص الحي، مما أثار غضب أهالي الشهداء الذين استشهد أبناؤهم وهم يقاتلون في صفوف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مدينة تعز وقاموا بإطلاق النيران على موكب الحوثيين الذي أدى إلى اشتباكات مسلحة بين الجانبين أسفرت عن مقتل الطفل إياد فهد، بائع موز وسط سوق المنطقة.

وبحسب المصادر فإن ما قام به موكب الحوثيين أثناء تشييع قتلاهم كان بمثابة تحدٍّ واضح وصريح لأهالي منطقة بني عون، التي تعد من أكثر المناطق التي وقفت في صف المقاومة الشعبية منذ بداية الحرب على مدينة تعز.

وأشارت المصادر إلى أن القياديين المواليين لجماعة الحوثي قناف الصوفي ومنصور أحمد صدام قاموا قبل أسبوعين بإرسال ما يقارب 70 من أبناء مديرية السلام والتعزية إلى محافظة ذمار بعد أن أوهموا أسرهم بأنهم سيحضرون دورة تدريبية ولكنهم تفاجؤوا بإرسالهم إلى معسكر تدريبي وتم استهدافه من قبل طيران التحالف العربي الخميس الماضي.