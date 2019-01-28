شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في حضرموت؟.. اندلاع مواجهات عسكرية هي الأعنف بعد رفع هذه العلم بشكل مفاجئ "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم الأحد 27 يناير 2019، بين وحدات من القوات الحكومية مع مسلحين من تنظيم القاعدة الإرهابي في مدينه شبام بوادي حضرموت.

وقال مصدر محلي إن خبراء متفجرات من المنطقة العسكرية الأولى فجروا عبوة ناسفة وضعت في كيس بمدينة شبام وإلى جواره راية تنظيم "القاعدة".

وأضاف أن اشتباكات اندلعت في المنطقة عقب تفجير العبوة بين وحدات من القوات الحكومية وإرهابيين باشروا بإطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحد الجنود.

وأشار المصدر إلى انتشار على نطاق واسع لوحدات عسكرية في المدينة عقب الاشتباكات وقطع الطريق المؤدي إليها مع عمليات تمشيط بحثا عن مشتبهين.

وكان شهود عيان قد أفادوا صباح اليوم بأنهم فوجئوا بعلم القاعدة أمام مدخل المدينة وإلى جواره حقيبة كبيره يشتبه بأنها قنبلة وتم إبلاغ وحدة المتفجرات في المنطقة العسكرية للتخلص منها.