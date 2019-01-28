شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد نداء استغاثه.. طيران التحالف ينسف تجمعات المليشيا في حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيات في محيط قرية حجور بحجة بأكثر من 15 غارة. جاء ذلك بعد ان أطلقت قبائل حجور نداء استغاثة للتحالف للوقوف بصفهم و دعمهم ضد مليشيا الإجرام الحوثي التي تحاول بجميع الاسلحة اقتحام حجور والسيطرة عليها .

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