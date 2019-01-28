شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تتخذ قراراً جديداً تجاه إسرائيل لأول مرة منذ 25 عاماً… تعرف على هذه الدولة وماهو القرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة جديدة من نوعها، ولأول مرة منذ 25 عاما، قامت الأردن بخطوة مفاجئة تجاه إسرائيل. وأفادت القناة الثانية العبرية، مساء أمس السبت، بأن الحكومة الأردنية منعت مئات السياح الإسرائيليين من الدخول إلى مدينة الباقورة والغمر، والتي يسميها الإسرائيليون بـ”نهاريم”، دون إبداء الأسباب.

وأوردت القناة العبرية أن الحكومة الأردنية منعت المئات من السياح الإسرائيليين من دخول مدينة نهاريم “الغمر والباقورة”، منذ صباح أمس السبت ، رغم حصولهم على تأشيرات بالدخول، وذلك بالتوازي مع إعلان عمان قبل ثلاثة أشهر استعادة المدينة من إسرائيل بعد انتهاء استئجار الأخيرة للمدينة لمدة 25 عاماً كاملة، المفترض أن تنتهي مدتها العام المقبل . وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الأردني منع دخول مئات السياح الإسرائيليين لمدينة تقع على الحدود المشتركة، الأردنية الإسرائيلية.