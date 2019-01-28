شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : لأول مرة الكشف عن القيادي الحوثي الذي أوصل الرئيس هادي من العاصمة صنعاء إلى عدن (الإسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية السابق، سمير اليوسفي ، معلومات جديدة عن فرار الرئيس عبدربه منصور هادي من قبضة الحوثيين الى عدن في فبراير من العام 2015.

وقال اليوسفي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" رصدها "راي اليمن" إنه تم تهريب الرئيس هادي بواسطة الحوثيين وبتوجيهات إيرانيه مع خوف الحوثيين من ذهاب المنصب لرئيس مجلس النواب الذي يسيطر عليه صالح.

وضح اليوسفي"‏الرئيس هادي لم يهرب من قبضة الحوثيين كما تم تصوير الواقعة وكأنّهم أغبياء .. وإنما تم تهريبه بتوجيهات من إيران بعد أن عرقلت قبول استقالته عبر مجلس النواب ومنعت انعقاد المجلس بالقوة خوفاً من ذهاب المنصب لغير الحوثيين بعد أن كان يحيي الراعي قد صرّح بالتئام المجلس السبت القادم".

وأضاف اليوسفي" ‏الرئيس "هادي" لم يهرب ، وخرج من منزله في "صنعاء"مُعززاً مُكرماً.. وكان المشرف على إخراجه "يوسف المداني" .. سلمه للحراك الايراني الذي أوصله إلى "عدن"، وكان ذلك بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" بوزير الخارجية الايراني "جواد ظريف"..