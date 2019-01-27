شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فضيحة مدوية لعصابات الشرعية بتعز ...ايقاف قائد الشرطة العسكرية بعد تصفية سجين اعزل داخل زنزانته ...وثيقة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه وكيل اول محافظة تعز في برقية عاجلة الى قيادة محور تعز عبر عمليات المحافظة وجه بتشكيل لجنة بالتحقيق في حادث مقتل ميثاق العاقل - جندي في اللواء 170 - على وجه السرعة والذي قتل اثناء التحقيق معه بحسب البرقية. والتي وجهت ايضا بتوقيف قائد الشرطة العسكرية، ورئيس عمليات الشرطة، وأركان حرب الشرطة العسكرية، وركن الاستخبارات، وضابط الأمن، والضابط المستلم، وحراسة البوابة، بالإضافة إلى لجنة التحقيق التي حققت مع الجندي القتيل. وأكد التوجيه على قيادة المحور تكليف من تراه مناسباً للقيام بأعمال قائد الشرطة العسكرية.
وكان العاقل محبوس على ذمة المتهم بمقتل الجندي في اللواء الخامس حرس رئاسي خالد العزيفي منطقة حوض الاشراف في يونيو الماضي
المصدر : الميثاق نيوز
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