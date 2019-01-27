شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة الان في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة قبل قليل في مديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدن.

تفجرت الاشتباكات بصورة عنيفة الان في مديرية الشيخ عثمان بعدن بين ابناء الصبيحة وكتائب المحظار وحسب سكان محليون اندلعت الاشتباكات في جولة القاهرة بالشيخ عثمان، بين الطرفين على خلفية مقتل احد ابناء الصبيحة يوم 9 يناير

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