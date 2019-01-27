شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراب سقوط الحوثيين حزب الإصلاح يحذر التحالف والشرعية من التراجع ويدعو الشعب لانتفاضة عارمة في وجوه ‘‘الغزاة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي إن الجيش الوطني والتحالف العربي معنيان بحجور لإعطاء رسالة للمجتمعات المحلية بالصمود ومواصلة النضال في وجه الغزاة.

وأضاف -في تغريدة له- أن ‏حجور ليست مديرية في محافظة حجة كسرت محاولات مليشيات الحوثي إذلالها منذ الحروب السابقة فحسب؛ مشيرًا إلى أن: "حجور تكثيف لمعنى كرامة اليمني الذي قدم نفسه لحماية كرامته وشرفه".

وأكد الجرادي أن "حجور" بأس كل يمني.

وتصدت قبائل حجور في محافظة حجة لهجوم مليشيات الحوثي حيث كسرت هجمات عدة وكبدت المليشيات خسائر كبيرة.