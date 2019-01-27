مرتزقة العدوان يرفضون الحضور في لقاء اللجنة المشتركة مع كاميرت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

أكد وكيل محافظة الحديدة عبد الجبار أحمد اليوم الأحد رفض طرف الرياض الحضور في لقاء اللجنة المشتركة مع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة باتريك كاميرت.

وأضاف عبد الجبار في تصريحه لقناة “المسيرة”: أن قوى العدوان لم تسمح بفتح الخط المؤدي إلى مطاحن البحر الأحمر من الجهة الشرقية “، مضيفاً أن” إجراءات الحصار لا زالت كما هي عليها في ميناء الحديدة ولم يتغير شيء بعد إعلان ستوكهولم”.

ووصل رئيس اللجنة باتريك كاميرت يوم أمس إلى مطار صنعاء الدولي بعد أن غادر اليمن الأربعاء الماضي مع المبعوث الأممي غريفيث.

وتواصل قوى العدوان خرق وقف إطلاق النار بشكل مكثف في محافظة الحديدة منذ اللحظات الأولى لسريان الاتفاق.