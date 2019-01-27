شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصرع اخطر عناصر تنظيم القاعدة بتعز قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر امني بمحافظة تعز لـ ""الخليج 365" " ان الارهابي ميثاق العاقل لقي مصرعه قبل قليل اثناء محاولته الهرب من من سجن الشرطة العسكرية

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