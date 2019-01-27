سريع يؤكد استغلال العدوان ومرتزقته التزام الجيش بضبط النفس لمواصلة خروقاتهم في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، استغلال العدوان ومرتزقته التزام الجيش واللجان الشعبية بضبط النفس ووقف إطلاق النار وعدم الرد على خروقاتهم المستمرة في الحديدة لإرتكاب المزيد من الجرائم .

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان ارتكبوا خلال 48 ساعة الماضية 184 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة .

واشار الى ان تلك الخروقات تنوعت بين إطلاق 119 قذيفة و4 صواريخ كاتيوشا و44 حادثة إطلاق النار وتمشيط مكثف من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة باتجاه الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية .

ولفت إلى قيام المرتزقة باستحداثات وتعزيزات وتحركات في الوقت الذي واصل فيه الطيران الاستطلاعي والتجسسي تحليقه فوق مدينة الحديدة وعدد من المديريات.

وقال العميد سريع أن خروقات العدوان والمرتزقة كفيلة بإلزام رئيس الفريق الأممي بإعلانهم كطرف معرقل للاتفاق وتحميلهم المسئولية الكاملة عن عدم التزامهم بقرار وقف إطلاق النار في الحديدة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي كثف فيه العدوان ومرتزقته من خروقاتهم بالحديدة شن طيران العدوان 36 غارة منها ست غارات على العمشية بعمران وخمس غارات على حرض بحجة وغارة على نهم بمحافظة صنعاء وغارتان على الجوف و22 غارة على محافظة صعدة.

وبين متحدث القوات المسلحة أن غارات طيران العدوان تزامنت مع تنفيذ مرتزقة العدوان لأربعة زحوفات على مواقع الجيش واللجان في البقع وتبة أبو شهيد بالربوعة ونجد الفارس ومربع شجع غرب نجران إلى جانب تنفيذ المرتزقة لثلاث محاولات تسلل باتجاه مواقعنا في خزانات العلم وقرية الرفصة بالصلو في تعز وتبة القناصين بالساقية والتبة السوداء بحام في الجوف.

وردا على تصعيد العدوان ومرتزقته ذكر العميد سريع أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات هجومية ناجحة استهدفت مواقع مرتزقة العدوان، منها عملية هجومية على مربع الطلعة قبالة نجران تم خلالها استعادة عدة مواقع.

واضاف انه تم تنفيذ عملية هجومية اخرى على جبل الحصنين بحرض وعملية هجومية ثالثة في باقم تم خلالها إحكام السيطرة على تبة بركان٩ ومواقع أخرى مجاورة وعملية هجومية رابعة في رشاحة بالبقع تم خلالها تطهير موقعين كان العدو قد تقدم فيهما.

واشار إلى ان الطيران المسير شن هجوما بطائرة مسيرة استهدفت تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في عسير، فيما نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية ثلاث عمليات إغارة استهدفت مواقع المرتزقة في جنوب شليلة بالمزرق وفي الزرقة بالمصلوب وفي الخليفين بخب والشعف في الجوف .

كما نفذوا أربع عمليات نوعية استهدفت مواقع وتجمعات وخطوط إمداد العدو في الجحملية بتعز وفي مربع شجع غرب نجران وفي صحراء البقع وفي صحراء الأجاشر بالبقع.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة ان أبطال الجيش واللجان الشعبية كبدوا مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .