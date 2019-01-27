شرطة تعز تدشن الاستراتيجية الأمنية للعام الجديد

دشنت إدارة شرطة محافظة تعز اليوم الأحد، الإستراتيجية الأمنية للعام 2019م بحضور قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.

وقال وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي إن الحديث عن الجهود التي بذلت لاستعادة دور الدولة ومؤسساتها في تعز يأتي في طليعتها المؤسسة الأمنية ومنتسبيها الذين كان لهم الفضل الأبرز في إعادة الروح لهذه المدينة من خلال العمل المتواصل والإصرار على إعادة بناء المنظومة الأمنية رغم كل الظروف والتعقيدات.

من جعته، أوضح مدير شرطة تعز، العميد منصور الاكحلي أن أبرز توجهات الإستراتيجية الأمنية تتمثل في تدريب وتأهيل الكادر البشري واستكمال تجهيز البنية التحتية للمقرات الأمنية بما يمكن كافة الإدارات من أداء واجبها الأمني بكفاءة واقتدار.

وأضاف، هناك جهود تبذل لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأمن وتأهيل المنظومة الأمنية وغرف عمليات وسيطرة وتوحيد القرارات ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات في البحث الجنائي والأدلة وربط كافة الأقسام بدائرة معلومات موحدة.

وأشار إلى أن العام 2019 سيشهد خطة للانتشار الأمني بما يغطي جغرافية المحافظة وتفعيل إدارة الدفاع المدني وشرطة السير والشرطة المجتمعية ودائرة الاتصالات والبلاغات وتعزيز التعاون الاستخباراتي بما يخدم الحقوق العامة والخاصة.

وشهد التدشين استعراض لمستوى الأداء الأمني خلال العام الماضي ومؤشرات الإستراتيجية الأمنية للعام 2019م .

