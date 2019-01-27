محافظ حجة يكشف عن توجه عسكري لحسم معركة حجور

كشف محافظ حجة، عبدالكريم السنيني، عن توجيهات أصدرتها قيادة الجيش الوطني والتحالف العربي، للقوات الجوية والبرية لمساندة قبائل حجور ، وتقديم الدعم اللازم لوجستياً وعسكرياً ومادياً وتدمير التعزيزات الحوثية.

ومنذ ايام ،افادت مصادر ميدانية لمأرب برس باندلاع مواجهات عنيفة بين رجال القبائل في المنطقة ومليشيات الحوثي التي حاولت اقتحام مناطق حجور ، غير ان القبائل تصدت لها.

واطلقت القبائل في حجور نداء استغاثة للتحالف العربي طالبت فيه بالدعم حتى تستطيع دحر المليشيات وهزيمتها.

وأكد السنيني في تصريحات صحفية أنه يجري التعامل مع فلول الحوثي الفارة جوياً عبر مقاتلات التحالف، منوها بدور قبائل حجور في التصدي للحوثي وما حققته من انتصارات ساحقة تمكنت خلالها من حماية مناطقها وردع تعزيزات الحوثي والقبض على 22 مسلحاً وأكثر من 5 آليات عسكرية.

واتهم مليشيا الحوثي بتعمد استهداف المدنيين وقتلهم وممارسة انتهاكات واسعة ومتنوعة وهو ما أجبر الكثير من أبناء المحافظة الذين لا تزال مناطقهم تحت سيطرة الانقلاب إلى النزوح نحو مناطق الشرعية.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى زيارة مخيمات النازحين في حجة والتي تتعرض لمجازر من قبل مليشيا الحوثي.

وأوضح أن المحافظة وفرت المخيمات فيما يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية عملية التغذية والإسكان والصحة، وتم نقل أبناء قريتي «شليلة وبني الحداد» اللتين استهدفتهما المليشيا بالمدفعية إلى منطقة قرب جبل النار شمال شرقي حرض لكنهم لم يسلموا أيضا من قصفهم بالصواريخ".

وانضم عدد كبير من ابناء القبائل مع ابناء حجور لقتال الحوثي وطرده من مناطقهم