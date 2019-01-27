تواصل مليشيا الحوثي تكريس الفكر الطائفي الايراني واشعال روح الكراهية بين جيل الاطفال وهذه المرة عبر مجلة متخصصة للاطفال توزع في صنعاء.
وأصدرت ميليشيات الحوثي مؤخراً مجلة للأطفال اسمها "جهاد"، حيث ترعى أنشطة للأطفال، وسواء كانوا ذكورا وإناثا، تجندهم من خلالها.
وتصدر مجلة "جهاد" بشكل دوري وهي تعتمد على الرسومات الكاريكاتيرية التي تحرض على العنف وتدعو الأطفال للانخراط في جبهات القتال.
وتداول ناشطون يمنيون صوراً ورسومات لبعض محتوى المجلة، محذرين من خطر مثل هذه الأفكار على مستقبل الأجيال.
يذكر أن منظمات محلية ودولية قد حذرت من خطر استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف الأطفال والزج بالآلاف منهم في جبهات القتال وتفخيخ عقول من تبقى منهم في منازلهم عبر مناهج ذات طابع طائفي وتحريضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة حوثية خاصة بالأطفال تكرس شعارات إيران والكراهية والطائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.