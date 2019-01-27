بشرى سارة.. غداً رواتب للمناطق غير المحررة تسلم عبر الكريمي

أعلنت السلطات الحكومة اليوم عن بدء صرف المرتبات للمناطق غير المحررة في عددا من القطاعات الحكومية.

ودعا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار، كافة المتقاعدين بالمحافظات غير المحررة التوجه إلى مصرف الكريمي يوم غدا الاثنين لاستلام مرتباتهم لشهر يناير مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

وتصرف الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات رواتب المتقاعدين في المناطق غير المحررة للشهر الرابع على التوالي من حساب الحكومة العام في البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الهيئة وفقا لوكالة سبأ وفاء الهيئة بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والقيم الأخلاقية واستمرارا لما تم صرفه خلال الأشهر الماضية.

وكانت مليشيا الحوثي الارهابية قد فاقمت من معاناة المواطنين في المناطق التي تحتلها نتيجة لعدم لاتزامها في توريد الاموال للبنك المركزي بعدن من اجل صرف المرتبات.

وتنصلت مليشيا الحوثي عن المسؤولية الانسانية ولم تسلم رواتب الموظفين او ترسل ايرادات المحافظات لعدن تكفل الشرعية بتسليم الرواتب.