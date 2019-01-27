محافظ سقطرى يوجه بإزالة المخالفات بالعاصمة حديبو

وجه محافظ محافظة أرخبيل سقطرى الأستاذ رمزي محروس بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإزالة المخالفات الواقعة في العاصمة حديبو.

وقال المحافظ محروس إن الحفاظ على نظام المدينة يكون بحمايتها من ايه اعتداءات الاعشوائية التي تحدث بشوارعها الداخلية وذلك يتطلب تكاتف جهود الجميع لمنع أي تجاوزات ".

كما وجه محروس مدير مكتب العقّار الاستاذ محمد سعد بجمع الاستدلالات بشأن إصدار تراخيص البناء وغيره في مديرية حديبوه واحالة كل من يثبت تورطه أو تقصيره إلى القانون.

ووجه محافظ سقطرى أيضا إدارة أمن المحافظة المتمثلة بالعميد علي أحمد الرجدهي بالحماية الأمنية اللازمة لمساندة الجهات المعنية المكلفة بإزالة أي مخالفات .. مبينا أن حماية مدينة حديبو مسئولية الجميع.

وكان قد التقى محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، في وقت سابق بمدير مشروع الهلال الأحمر الإماراتي أحمد الهجري والمهندس أحمد جمال كيفية مواصلة العمل في الأستعداد تتدشين مدينة زايد 1-2 بمنطقة ستوره وزاحق بمديرية نوجد.

واستمع محروس من مهندسي المشروع الى توضيح عن مكونات المدينة السكنية وما تتضمنه من خدمات اساسية و مجتمعية و ترفيهية شاملة.

وأكد المحافظ محروس إلى ما تشكله مدينة زايد 1-2 من أهمية في إيواء الأسر المتضررة من اعصاري تشابالا وميج و إيجاد لهم المنازل المناسبة للعيش بعد ما فقدوا مساكنهم السابقة.

ونوه محروس بجهود الأشقاء بدولة الامارات و حرصهم الدائم على الوقوف إلى جانب إخوانهم في اليمن و تخفيف من معاناتهم.. موضحاً بأن اهالي منطقتي ستوره وزاحق ما يزالوا يسكنوا بالخيم التي لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف بعد فقدان منازلهم من إعصاري تشبالا وميج وهم بحاجه ماسآ إلى سكن البيوت بدلاً من الخيم.

وحضر اللقاء وكيلي المحافظة رائد الجريبي قائم بأعمال وكيل أول ووكيل المحافظة العميد الركن صالح علي سعد.