الآن من داخل محلات الصرافه بصنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - شهد الريال اليمني استقراراً ملحوظاً خلال الثلاثة الأيام الماضية أمام العملات الأجنبية مقارنة بالتراجع المفاجئ الذي شهده مطلع الأسبوع الماضي.

ومنذ قرابة 72 ساعة عادت قيمة الريال إلى 545 ريالاً للدولار الواحد في عملية البيع و550 ريالاً في عملية الشراء بعد تراجعه مطلع الأسبوع الماضي إلى 625 ريالاً للدولار الواحد في عملية البيع و603 ريالات في عملية الشراء.

ومنذ مساء الخميس الماضي تداولت محلات الصرافة في السوق المحلية اليمنية قيمة الريال السعودي ما بين 144ريالاً للريال السعودي الواحد في عملية البيع و148 ريالاً في عملية الشراء.

وكان الريال اليمني قد تراجع أمام الريال السعودي مطلع الأسبوع الماضي بشكل ملفت حيث وصل إلى 162ريالاً في عملية البيع و155 ريالاً مقابل عملية الشراء