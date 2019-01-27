البحسني يشيد بمستوى الإنجاز جسر المعابر بحجر

أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمستوى الإنجاز في بناء جسر المعابر بمنطقة المعابر بمديرية حجر غربي مدينة المكلا .

وقال محافظ حضرموت ان العمل يجري على قدم وساق في انجاز الجسر وانه يتابع شخصياً انجاز هذا المشروع الحيوي لأبناء مديرية حجر ، مثمناً الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بالمديرية بقيادة مديرها العام المحامي أنور الشاذلي ومجموعة العمودي اليمنية للمقاولات وكافة العاملين والمساهمين في إنجاز هذا المشروع الحيوي المهم الذي سينهي معاناة أبناء مديرية حجر والمديريات المجاورة لها خلال مواسم هطول الأمطار وتدفق السيول .

وأشار المحافظ إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من الأعمال الانشائية وفتح الجسر أمام مركبات المواطنين خلال الأشهر القليلة القادمة .

وعلى صعيد آخر، رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اللقاء الموسع مع السلطة المحلية والأجهزة الرقابية والمجتمع المدني الذي أقيم بالمكلا برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ونظمته من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.

وفي اللقاء الذي أقيم تحت شعار "متحدون لمكافحة الفساد" ألقى محافظ حضرموت كلمة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء يعد حدثاً مهماً في حضرموت ، لافتاً إلى أن حضرموت بها مقوّمات البناء والتحولات الكبيرة والعميقة وأن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون عوناً لكل الجهود الرامية محاربة الفساد ومساندة الأجهزة الخاصة بمكافحته .

وأكد المحافظ البحسني بأن حضرموت التي هزمت الإرهاب قادرة على هزيمة الفساد ودك أوكاره ومحاربة الممارسين له ، وأن أي تأخر في محاربته ستكون نتائجه سلبية على مسيرة البناء والتنمية وسير عملية الاستثمار وجلب رؤوس الأعمال إلى المحافظة