الإغاثة اليمينة تطالب المنظمات الدولية بالضغط لوقف مجازر الحوثيين

حذرت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أمام استمرار مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في ارتكاب مجازرها البشعة ضد المدنيين، حيث قصفت فجر أمس السبت، مخيما للنازحين في مديرية حرض شمال غرب اليمن.

وشددت اللجنة على ضرورة قيام المنظمات بدور لممارسة الضغوطات على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لوقف مجازرها ومحاسبة مرتكبيها

وقال البيان الذى بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "أن استمرار مثل هذه الجرائم بحق النازحين تعد جريمة حرب ضد الإنسانية"، ودعا البيان المجتمع الدولي ومنسقة الشئون الإنسانية في اليمن لإدانة الهجوم على مخيم النازحين والتدخل الفوري لوقف جرائم الحوثيين بحق المدنيين والنازحين في كل المناطق بالبلاد ورفع تقارير عاجلة عن هذه المجزرة الى الامم المتحدة ومجلس الأمن، كما طالبت اللجنة المنظمات الإغاثية الدولية بسرعة إرسال الفرق الطبية والإغاثية إلى مكان الحادث وتقديم الدعم اللازم للمصابين وسكان المخيم.

يذكر أن الهجوم الحوثي الذي تم بواسطة صواريخ كاتيوشا أسفر عن مقتل ثمانية نازحين وإصابة أكثر من 27 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.