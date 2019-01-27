البحسني يرعى اللقاء الموسع بين السلطة المحلية وأجهزتها الرقابية

رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم اللقاء الموسع مع السلطة المحلية والأجهزة الرقابية والمجتمع المدني الذي أقيم بالمكلا برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ونظمته من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة .

وفي اللقاء الذي أقيم تحت شعار "متحدون لمكافحة الفساد" ألقى محافظ حضرموت كلمة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء يعد حدثاً مهماً في حضرموت ، لافتاً إلى أن حضرموت بها مقوّمات البناء والتحولات الكبيرة والعميقة وأن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون عوناً لكل الجهود الرامية محاربة الفساد ومساندة الأجهزة الخاصة بمكافحته .

وأكد المحافظ البحسني بأن حضرموت التي هزمت الإرهاب قادرة على هزيمة الفساد ودك أوكاره ومحاربة الممارسين له ، وأن أي تأخر في محاربته ستكون نتائجه سلبية على مسيرة البناء والتنمية وسير عملية الاستثمار وجلب رؤوس الأعمال إلى المحافظة

ودعا محافظ حضرموت العلماء والمرشدين ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية والعسكرية وكافة فئات المجتمع إلى القيام بدورهم في مكافحة الفساد عبر التوجيه والتوعية والإرشاد والمتابعة والكشف عن الفاسدين ومواكبة كل الجهود التي تبذل في سبيل تجفيف منابع الفساد والقضاء عليه .

كما القيت خلال اللقاء كلمة من قبل رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح صالح بادويلان أوضحت فيها بأن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع افتتاح أول فرع للهيئة منذ تأسيسها بمحافظة حضرموت لكونها كانت النموذج الأمثل في إعادة الإعتبار لمؤسسات الدولة ودعم جاهزيتها لأداء مهامها في ظرف إستثنائي يمر به الوطن ولكونها ترتكز عليها أهم حاملات الاقتصاد الوطني والإعتبارات السياسية والأمنية .

وأكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أن الهيئة ستظل آلية وطنية ومنبراً لتوحيد الجهود الرامية لتعزيز النزاهة والشفافية وخطوة جادة في الإيفاء بالتزامات اليمن بتنفيذ الاتفاقية الدولية والاقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد وإحلال اليمن في مرتبة متقدمة في مؤشرات الشفافية الدولية من خلال توحيد الجهود مع الشركاء في تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإعادة عمل فريق المراجعة الشاملة للتشريعات وتدشين المشروع الوطني المتمثل في مدونات سلوك وقواعد الوظيفة العامة والتعاون والتنسيق مع المؤسسة القضائية في إعادة الحياة لنيابة الأموال العامة .

وتم خلال اللقاء استعراض ورقة عمل مقدمة من الهيئة بعنوان "التعريف بمهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" من قبل عضو الهيئة العليا الاستاذ حسين شيخ بارجاء ، وفتح باب النقاش والاستماع لمداخلات الحاضرين واستفساراتهم والرد عليها .

حضر اللقاء عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات والقيادات القضائية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والنسائية والاجتماعية بحضرموت .