البحسني يوجّه بصرف مستحقات المعلّمين والعاملين بقطاع التربية

وجّه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وزارة المالية بالمحافظة بصرف مستحقات المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت لشهر يناير 2019م (التسويات) وذلك كعهده على مكتبي التربية والتعليم بالساحل والوادي والتي يطالب بها المعلمون على أي تقيّد تلك المبالغ كعهده على المكتبين وتستعاد عند وصول المستحقات المالية من وزارة المالية وحتى تستكمل وزارة التربية والتعليم التعزيز المالي مع وزارة المالية بوصفهما الوزارتين المعنيتين بالصرف .

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي تقديراً لجهود المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت وعرفاناً بعطاءاتهم في هذا الحقل المهم ، ودورهم البارز في تربية الأجيال وتعليمهم .

وكان المحافظ البحسني وجه مشكوراً نهاية العام الماضي بصرف استحقاق مالي لشهر واحد للمعلمين تقديراً لمكانة المعلم ولمصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية في المحافظة .

علماً بأن هذا المستحقات يتم متابعتها لدى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لجميع موظفي وزارة التربية والتعليم إلاّ أن المحافظ البحسني استثنى المعلمين في ساحل ووادي حضرموت تقديراً لمكانة المعلم وحتى يتم صرف المستحقات من الجهة المعنية بالصرف وهي وزارة المالية .

وعلى صعيد آخر، كرّم محافظ حضرموت اليوم قيادة وضباط وصف وجنود نقطة الصلب العسكرية الواقعة على الطريق المؤدي من عقبة عبدالله غريب العيون الى مدينة المكلا وذلك نظير نموذجيتهم في موقع الواجب وتميّز أفراد النقطة وانضباطهم في أداء الواجب وتصدّيهم للعديد من محاولات تهريب المتفجرات والأسلحة والذخائر والممنوعات من قبل العناصر الارهابية والعناصر المخرّبة والخارجة عن القانون .