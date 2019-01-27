الحضرمية تختتم دورة استهدفت 12 عنصرا أمنيا في ساحل حضرموت

برعاية كريمة من العميد "منير كرامة التميمي"، المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت، وبتمويل وتنفيذ من مؤسسة الحضرمية للخدمات، تم مساء يوم أمس السبت الـ25 من يناير/كانون الثاني، اختتام دورة "دبلوم برامج سكرتارية الحاسوب".

واستهدفت الدورة 12 متدربا من منتسبي إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت من الفترة 23 ديسمبر 2018 وحتى 28 يناير 2019.

وعبر المتدرب 'أديب بامفلح'، عن شكره لمؤسسة الحضرمية .. مشيدا بمدرب البرنامج الاستاذ أحمد عليو والمؤسسة في إنجاح الدورة وعلى الجهود المبذوله في ايصال هذه المعارف للمتلقين، حيث كانت سلسة جدا وأكسبتهم معارف جديدة صقلت معلوماتهم.

وفي حفل الإختتام - الذي حضره رئيس مؤسسة الحضرمية للخدمات، الشيخ محمد النهدي، والملازم الثاني خالد بابعير ممثلا عن الإدارة العامة للأمن والشرطة ساحل حضرموت - وعقب تكريم المتدربين بشهادات مشاركة .. أكد النهدي أن هذا التبني للدورات هي البادرة الأولى للمؤسسة .. مشيرا إلى أن هناك المزيد والكثير المبادرات الطيبة تخبئها الأيام في طياتها.

وعلى صعيد آخر، استضافت إذاعة المكلا صباح يوم الثلاثاءالموافق 22يناير ، عبر أثيرها المهندس محمد عبدالله عاموه، مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة ألطاف التنموية في البرنامج التنموي "صباح الخير يا حضرموت" الذي يقدمه الإعلامي عماد العامري و محمد بن الشيخ ابوبكر.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس عاموه بالسادة المستمعين .. مستعرضا لحضراتهم أهم الأنشطة والمشاريع التنموية للمؤسسة وأعمالها في مجال الصحة والتعليم والإغاثة.

وأشار إلى أن هدف المؤسسة الجوهري يتمحور تحت شعار الانسان قبل البنيان تصب فيه جميع مشاريعها وبرامجها.

وفي ختام اللقاء أكد المهندس عاموه أهمية انطلاقة الشباب في المشاريع التنموية والريادية وترغيبهم في التطوع لصقل مهاراتهم ورفع قدراتهم وخبراتهم والدفع بهم نحو الأفضل وصولاً الى الإكتفاء الذاتي.