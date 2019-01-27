نزول ميداني للإطلاع على جسر مديرية حجر المعلق.. صور

أصبح جسر المعابر اليوم الأحد، في مراحله الأخيرة ومن المتوقع أن يتم إفتتاحه خلال شهر إبريل القادم.

وتكمن أهمية هذا الجسر المعلق في أنه سينهي مشكلة عويصة لطالما عانى منها أبناء حجر والمديريات المحاذية لها خصوصا في مواسم هطول الأمطار وتدفق السيول، الأمر الذي ينتج عنه تكدس للمركبات والمواطنين على ضفتي الوادي الذي يجري على مدار العام.

وقال ناشطون من مديريات محاذية للمديرية: "شكرا كثيرا لكل من بذل جهده ولو بكلمة في سبيل أن ينتصب هذا الجسر الحيوي وينعم سالكيه بحرية وسلاسة المرور على رصيفه في أي وقت وتحت أي ظرف، ونتمنى أن يكون المشروع القادم في مديرية حجر بناء سد عملاق يحتجز الكم الهائل من المياه العذبة المتدفقة بإستمرار ودون توقف لعلنا في حضرموت نستفيد من هذه الطاقة المائية المهدرة منذ قرون في ري الأراضي الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الفوائد الجمة التي تنتج عن إنشاء مشاريع السدود والحوائز المائية".

وشهدت المعابر اليوم السبت، حضور اعلامي كبير لنخبة من الاعلاميين ومراسلي القنوات الاذاعية والتلفزيونية والمصورين والمواقع الاخبارية بشبكات التواصل الاجتماعي، للإطلاع على ماانجز بجسر النور المعلق بالمعابر وكانت الرحلة بقيادة سكرتير ومراسيم المحافظ واعلام المحافظ، ومدير عام مدير حجر، ومدير منشاة غاز بروم، وقيادات عسكرية وامنية وقائد مقاومة غرب المكلا وحضور شخصيات اجتماعية ومناصب ومقادمة من مديريات حجر وميفع ويبعث، وممثلي المنظمات المجتمعية والشبابية والهيئات السياسية، والحزبية وجمع من ابناء حجر خاصة وحضرموت عامة.

وعبر عدد كبير من الحضور عن فرحتهم بهذا الجسر الذي سيحل مشكلة انقطاعهم المعبرة اثناء موسم السيول والامطار .. شاكرين لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بسيادة اللواء فرج البحسني تحقيق حلم الجسر المعلق بالمعابر في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد. وفي فترة انجاز قياسية للجسر من جهة التنفيذ.