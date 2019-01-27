شاهد صورة : ليست من الصومال..بل من اليمن انتشرت على نطاق واسع في الفيسبوك وتويتر

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عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة على نطاق واسع في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة يظهر فيها نازحي من قبيلة حجور بمحافظة حجة لحظة مغادرتهم منازلهم بعد قصف عشوائي لميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران. حيث أثارت هذه الصورة غضب واسع جراء ما تقوم بها ميليشيا الحوثي من قصف لمنازل المدنيين .



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