شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة انشقاق لقائد عسكري رفيع عن الحوثي وانضمامه مع المئات لمقاومة حجور وأنباء عن انشقاقات أخرى ''اسم وتفاصيل مفاجئة'' والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من محافظة حجة عن انشقاق قيادي عسكري رفيع عن ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من إيران وانضمامه إلى قبائل حجور التي تخوض حربا ضد الحوثيين. وقال الزميل عبدالكريم المدي ‏"أن الشيخ والضابط البارز صادق خريم انضم قبل قليل مع قبائل خريم لمقاومة البعيسه وحجور الصمود بمئات المسلحين بمؤنهم ومقاتليهم وكشر وحجور قاطبة تتداعى عن بكرتها لنصرة البعيسة". وتابع قائلا "الطيران يقصف مدرعات وتعزيزات مليشيات الحوثي قرب كبري مور وأغتنام العديد من الأطقم والاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

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