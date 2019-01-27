شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من داخل محلات الصرافة .. الدولار والريال السعودي ..يصل الي هذا الحد امام الريال اليمني الان (اسعار الصرف ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء)صباح الأحد الموافق 27 يناير 2019م أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمريكي =545 الريال السعودي =144 أسعار البيع الدولار الأمريكي = 552 الريال السعودي= 146 *محلات الصرافة تحدد أسعار البيع وتمتنع من بيعها للمواطنين

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