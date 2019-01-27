شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مليشيا الحوثي تعتقل وزير يمني سابق وسط العاصمة صنعاء "التفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة لـ "رأي اليمن" ان مليشيا الحوثي قامت باختطاف الوزير السابق لثقافة خالد الرويشان في العاصمة صنعاء.

تضاربت الانباء (السبت ـ الاحد ) حول عملية اعتقال المليشيا للرويشان

وقد تناقلت مواقع محلية كثيرة خبر الاعتقال فيما تنفي مصادر مقربة للرويشان خبر وصحة الاعتقال.

ويعتبر الرويشان احد ابناء حولان الطيال بمحافظة صنعاء وهو من أبرز الكتاب والمثقفين اليمنيين,

وعرف عنه مؤخرا انتقاده الدائم لمليشيا الحوثي وممارساتها التعسفية ضد أبناء الشعب .



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : مليشيا الحوثي تعتقل وزير يمني سابق وسط العاصمة صنعاء "التفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.