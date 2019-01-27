شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من العيار الثقيل.. دولة خليجية تسحب جنسية 6 آلاف من سكانها الأصليين وتستورد مفتي وجيش ومستشار للأمير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلجأ الدول دائمًا للاعتماد على شعبها ومواطنيها لأجل العمل لرفعة الوطن والتقدم، لكن الأمر يختلف كثيرًا بالنسبة للقطر، حيث يفضل نظام ” الحمدين ” دائمًا الاعتماد على من هم خارج وطنه بل والأدهى من ذلك أنه يجرد أبناء شعبه من جنسياتهم.

حيث قامت قطر بسحب جنسية 6 آلاف قطري من قبيلة ” الغفران ” عام 1996، ولم تكتفي بذلك بل قامت أيضًا بطردهم من الوظائف الحكومية، لتتجه بعد ذلك لتستورد من هم خارج شعبها؛ لمعاونتها في مخططاتها الإرهابية.

واتجه ” الحمدين ” لاستيراد يوسف عبد الله القرضاوي كـ ” مفتي ” له؛ ليحلل مخططاته الإرهابية، كما لجأ لجيش مستورد ” أتراك وايرانيين وأمريكان ” ، واستخدام إعلاميين مستوردين لكي يكونوا أبواقًا لقناة ” الجزيرة ” القطرية مثل ” قاسم الفيصل، وجمال ريان، وبن قنه ” .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل لجأ أمير قطر تميم بن حمد للاعتماد على النائب العربي الإسرائيلي السابق عزمي بشارة كمستشار له، والذي يمتلك تأثيرًا سلبيًا واسعًا على العالم العربي لما يبثه من فتن بين دول الخليج العربي.