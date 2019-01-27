وسط تهديدات حوثية.. المعلمات في صنعاء يتظاهرن للمطالبة برواتبهن 

تظاهرت العشرات من المعلمات، اليوم السبت، في العاصمة صنعاء؛ للمطالبة برواتبهن المقطوعة من قبل الحوثيين، منذ نحو عامين ونصف.

وقال ناشطون وشهود عيان، إن المعلمات في مدرسة عائشة للبنات بمديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، تظاهرن، للمطالبة برواتبهن، رغم التهديدات المتواصلة من قبل الحوثيين، بمنعهن من الاضراب وإلزامهن بالتدريس، مع استمرار انقطاع المرتبات.

وبحسب شهود العيان، فقد أقدم مدير منطقة الثورة التعليمية، المعين من قبل الحوثيين، على تهديد المعلمات المضربات في فناء المدرسة، للمطالبة بصرف رواتبهن، ما دفع المعلمات بفضحة أنه يستلم راتبه من الشرعية في عدن، في الوقت الذي يرفض مطالبتهن برواتبهن.



ووفقا للشهود، فقد قامت المعلمات المضربات، بعرض كشف استلامه لمرتباته من الحكومة الشرعية في عدن، أمام الجميع، وإخراجه من بوابة المدرسة، بعد وصوله إليها؛ لإرغامهن على كسر الإضراب، وإنهاء الوقفة الاحتجاجية المطالبة بصرف الرواتب.

تجدر الاشارة إلى أن المعلمين والمعلمات في صنعاء يواصلون الإضراب عن التدريس، للاسبوع الثاني على التوالي؛ للمطالبة بصرف روابتهم الموقوفة من قبل الحوثيين منذ أكثر من عامين ونصف على التوالي.

وعرقلت مليشيا الحوثي صرف الحافز الشهري، التي كانت قد أعلنت عنها اليونيسيف، بتمويل من السعودية والامارات، والتي كانت مقررة 50 دولارا لكل معلم شهريا، في مختلف المحافظات بناء على كشوفات 2014.