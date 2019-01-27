"الأغذية العالمي" يطالب بنقل القمح من صوامع الحديدة بعد القصف الحوثي

طالب برنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى مخزونه من القمح بعد هجوم ميليشيا الحوثي على الصوامع والمطاحن في مدينة الحديدة الساحلية وأدى إلى احتراق اثنتين منهم.

وورد في بيان للأمم المتحدة "أن مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرقي الحديدة أصيبت على بنيران قذائف الهاون الحوثية".

وأكدت ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أوضاعا كهذه. نحتاج إلى هذا القمح".

وقال ستيفن أندرسون، مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن الوصول مطلوب لنقل ما تبقى من القمح.

وتستقبل المطاحن 51 طنا متريا من القمح، تمثل قرابة ربع مخزون برنامج الأغذية العالمي من القمح.

واستهدفت يوم الجمعة مليشيا الحوثي الانقلابية صوامح القمح ومطاحن البحر الأحمر بعدد من قذائف الهاون ما أسفر عن اندلاع النيران فيها.

وتعليقا على القصف، قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية إن "التجويع" خاصة عندما يستهدف المدنيين، يصنف على أنه جريمة حرب وحشية، وكذلك استهداف مخيمات اللجوء، وفق جميع القوانين والشرائع ..

ولفتت إلى أن هذا النوع من الجرائم كان أحد أساليب أدوات إيران العميلة المتمثلة بمليشيات الحوثي، إذ لجأت لجميع الجرائم واستخدمت كل الأساليب القميئة لتتسبب بحالة شديدة من المعاناة جوعا، مما جعل الملايين من أبناء الشعب اليمني مهددون بأسوأ كارثة في العالم جراء ما ترتكبه المليشيات، ولم يحد منها إلا مواقف دول تحالف دعم الشرعية الإنسانية والتي لم تتوقف يوما عن تقديم كل ما يلزم للأشقاء بهدف تجاوز الظروف الصعبة التي سببها الانقلاب.