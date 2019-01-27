تقرير يرصد آلاف الانتهاكات لمليشيا الحوثي في صنعاء وتعز خلال عام

رصد تقرير لوزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية آلاف الانتهاكات، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية على مدار العام الماضي في صنعاء وتعز، طالت السكان والمساعدات الإنسانية والمرافق العامة. وذكر التقرير أن ميليشيا الحوثي الإيرانية ارتكبت على مدار عام 2018، 3115 انتهاكاً بحق المواطنين في العاصمة اليمنية صنعاء، وشملت الانتهاكات 10 مديريات.

تجاهل

و أشار التقرير إلى 529 انتهاكاً ارتكبها المتمردون في مديرية السبعين وسط صنعاء، وتجاهلت المنظمات الدولية هذه الانتهاكات، ولم تأت على ذكرها في تقاريرها.

و بحسب التقرير، تنوعت انتهاكات الحوثيين بين القتل والإصابة والتجنيد والاختطاف والإخفاء القسري. واستعرض التقرير اليمني الحكومي انتهاكات الميليشيا في ما يتعلق بسرقة المساعدات الإنسانية والإغاثية.

و جاء التقرير على ذكر 59 حالة قتل، و388 حالة قمع للسكان، و762 حالة اختطاف، و172 حالة إقصاء وظيفي، و172 اعتداء على المنشآت العامة و137 تعدياً على المنشآت الخاصة.

أما في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، فقد رصد مركز «المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» 1890 انتهاكاً خلال العام الماضي، ما جعلها تتصدر المدن اليمنية الأكثر عرضة للانتهاكات الحوثية.

و بحسب تقرير المركز الحقوقي فإن الحوثيين ارتكبوا 17 مجزرة ضد المدنيين في المدينة، إلى جانب تفجير 20 منزلاً، وتدمير 274 منشأة من الممتلكات العامة.