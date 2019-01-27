الهلال الأحمر الإماراتي يستقبل الطفلة فاطمة بعد أن أعاد الأمل لـ"سيناء"

منذ 4 سنوات والطفلة اليمنية سيناء عوض دحان تتنقل بين عدد من المستشفيات بعد إصابتها بشظايا أثناء اجتياح الحوثيين مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، خطورة إصابتها وظروف عائلتها الصعبة أجبرتها على البقاء في مستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة، على أمل أن تبقى على قيد الحياة بما تيسر من إمكانيات طبية تتوافق مع ظروف عائلتها الصعبة.

ووصفت أم سيناء معاناة ابنتها مع المرض خلال 4 سنوات في مستشفيات لحج وعدن دون أن تحصل على أي بصيص أمل في الشفاء، وتقول: «بعت منزلي وكل ما أملك، وزوّجت ابنتي صغيرة السن لأجل علاج الجريحة سيناء، ولم ينفع ذلك بشيء.. 4 سنوات وهي طريحة الفراش بعد استئصال الأمعاء حيث ساءت حالتها أكثر من السابق».

وأضافت أم سيناء: «طرقت كل الأبواب، وناشدت الجميع دون أن يستجيب لي أحد، ولكن بفضل الله وعبر محافظ لحج اللواء أحمد تركي، الذي بدوره ناشد الهلال الأحمر الإماراتي، تكفلوا بعلاج سيناء في الخارج٬ ونحن الآن نتابع إجراءات السفر، وكل أملي بالحياة أن أرى ابنتي بخير، وقام ممثلو الهلال الأحمر الإماراتي بزيارة الجريحة، حيث زارها كل من سلطان الشامسي وكاسب الحمودي في مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج».

قصة حياة

فاطمة الحوشبي لها قصة مع الحياة بعد أن تدخلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإنقاذ حياتها، إذ عادت إلى مطار عدن أخيراً قادمة من دولة الهند بعد تلقيها العلاج على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي. وخضعت فاطمة للعلاج في الهند مدة 7 أشهر، وأجريت لها ثلاث عمليات بسبب إصابتها بمرض «داء الفيل» أو «الفلاريا الليمفاوية» الذي أدى إلى تورم الأطراف وأقعدها عن الحركة.

ووفق صحيفة "البيان"، ثمّن محمد حسن الحوشبي - والد الطفلة فاطمة - الدعم السخي والعطاء اللذين حظي بهما من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتكفل بعلاج ابنته من هذا الداء المزمن الذي كلفهم الكثير، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولشيوخها ولقيادة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن ممثلة بالمهندس سعيد آل علي.

وعانت فاطمة محمد حسن جامع الحوشبي، ذات الـ18 عاماً من مرض «داء الفيل»، منذ ولادتها، وظل يؤرقها عقدين من الزمن، وحين علم الهلال الأحمر الإماراتي بحالها تكفل بعلاجها، وغادرت عدن إلى الهند في شهر مايو من العام الماضي، وعادت أمس وقد تماثلت للشفاء. وذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي تكفل بعلاج حالات مشابهة خلال الفترة الماضية في أرقى المستشفيات في الهند ومصر، ويقوم بمساعدة كثير من الحالات الإنسانية للعلاج في المستشفيات المحلية.