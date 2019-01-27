شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في (صنعاء وعدن) صباح اليوم الاحد الموافق 27 يناير 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الشراء " صنعاء" الدولار الأمريكي: 543 الريال السعودي: 144 أسعار البيع " صنعاء" الدولار الأمريكي: 555 الريال السعودي: 146 أسعار الشراء " عدن" الدولار الأمريكي: 545 الريال السعودي: 144 أسعار البيع " عدن" الدولار الأمريكي: 556 الريال السعودي: 146

كانت هذه تفاصيل خبر آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في (صنعاء وعدن) صباح اليوم الاحد الموافق 27 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.