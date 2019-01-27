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آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في (صنعاء وعدن) صباح اليوم الاحد الموافق 27 يناير 2019م

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الشراء " صنعاء"

الدولار الأمريكي: 543

الريال السعودي:  144

أسعار البيع  " صنعاء"

الدولار الأمريكي: 555

الريال السعودي: 146

أسعار الشراء " عدن"

الدولار الأمريكي: 545

الريال السعودي:  144

أسعار البيع  " عدن"

الدولار الأمريكي: 556

الريال السعودي: 146

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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