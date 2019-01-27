شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي يفجر «مفاجأة مدوية» حول قصف «قاعدة العند» .. هناك تواطؤ من داخل وهادي يعلم بالعملية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي فيما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» اللواء أحمد سعيد بن بريك، إن الحكومة الشرعية لم تشكل لجنة للتحقيق في واقعة تفجير قاعدة «العند».



وقال في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية ان لديهم معلومات تؤكد أن ˝أطراف موجودة بالشرعية تعاونت مع الحوثيين لتنفيذ العملية».



وأضاف: «لو لم يكن هذا التعاون موجودا لما استطاعت الطائرة الوصول للمنصة وقصفها في هذا التوقيت، ولا يمكن للطائرات المسيرة الطيران لمسافات طويلة».



وتابع: «هناك معلومات استخباراتية وصلت لمؤسسة الرئاسة اليمنية تؤكد احتمالية قيام الحوثيين بضرب العرض العسكري، وقام الرئيس عبدربه منصور هادي بإرسال برقية بإلغاء العرض إلا أن تلك البرقية تم إخفاءها من جانب عمليات الجيش الوطني ولم تصل قيادة المنطقة الرابعة ورئيس هيئة الأركان ومدير هيئة الاستخبارات».



وأشار بن بريك إلى أنه إن لم تكن هناك تلك المعلومات متوفرة فإن العملية لم تكن لتكتمل بتلك الدقة في عمليات الاستهداف والرصد ومعاينة المكان، وما حدث في اليوم التالي كان مخططا أيضا من أطراف في الشرعية عملت على إشعال النار في مصافي عدن.

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