محافظ حضرموت يكرّم قيادة وأفراد نقطة الصلب العسكرية نظير نموذجيتهم في موقع الواجب

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم قيادة وضباط وصف وجنود نقطة الصلب العسكرية الواقعة على الطريق المؤدي من عقبة عبدالله غريب العيون الى مدينة المكلا وذلك نظير نموذجيتهم في موقع الواجب وتميّز أفراد النقطة وانضباطهم في أداء الواجب وتصدّيهم للعديد من محاولات تهريب المتفجرات والأسلحة والذخائر والممنوعات من قبل العناصر الارهابية والعناصر المخرّبة والخارجة عن القانون .
وأثنى المحافظ خلال زيارته اليوم لموقع نقطة الصلب على نموذجية أفراد النقطة وتميّزهم في أدائهم لواجبهم الوطني ، وحثهم على المزيد من اليقظة ورفع درجة الجاهزية ومستوى التفتيش .
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