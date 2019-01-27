شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقاءه بالرئيس هادي.. قائد القوات المشتركة الأمير «فهد بن تركي» يصدر إعلان (هام) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الامير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة، مواصلة العمل مع الشرعية لتحقيق اهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل وبروح الفريق الواحد، لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات



حيث التقى الرئيس اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم السبت في الرياض، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة في التحالف العربي بقيادة السعودية.



وتناول اللقاء(بحسب وكالة سبأ الرسمية) جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالموقف العام في مختلف خطوط المواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية، كما استمع الرئيس إلى شرحًا موجزًا لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات.



وثمن الرئيس الجهود الأخوية المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم اليمن وقيادتة الشرعيه لدحر ما وصفها بمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتي لا تكترث للسلام أو لمعاناة شعبنا اليمني.



وأشاد الرئيس بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي يضطلع به التحالف بقيادة المملكة العربيو السعودية، بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.



من جانبه، عبر قائد القوات المشتركة، عن سروره بلقاء الرئيس، للوقوف على مختلف الأوضاع والمستجدات الميدانية، مستعرضًا جملة المهام والعمليات التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة لدعم اليمن وقيادته الشرعيه ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.



ولفت إلى جملة من الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها المليشيات الحوثية والتي تتنافى مع جهود السلام والقانون الإنساني في الاستهداف المباشر لمخيمات النازحين وما خلفته معها من ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين العزل.