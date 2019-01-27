شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يسيطر على الخط الرابط بين مديرية باقم ومدينة صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن الجيش الوطني، يوم السبت، من تحرير مواقع استراتيجية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد معارك أسفرت عن مقتل 15 من عناصر الحوثي، وجرح العشرات منهم.



ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي أن قوات اللواء بمشاركة وحدات عسكرية من "محور آزال" تمكنت من تحرير التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين مديرية باقم ومدينة صعدة، وقطع خط إمداد المليشيا عن مركز المديرية.



وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع ١٥ من مليشيا الحوثي، وجرح العشرات منهم، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة لمديرية باقم.

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