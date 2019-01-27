شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة امرأة في حادث مروري في الستين بصنعاء .. مطلوب التعرف عليها (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصيبت امرأة مساء يوم امس الجمعة بحادث مروري في شارع الستين امام مطعم الخطيب. وقال عبدالله النوير إن المرأة الموضحة بالصورة مجهولة الهوية تعرضت لحادث مروري مساء الجمعة تاريخ 2018/1/25م في شارع الستين امام مطعم الخطيب اسعفت مستشفى الاستشاري و تقرر رقودها بالعناية للعلم ان القضيه منظوره لدينا بقسم الحوادث بمرور منطقة معين ، نامل النشر للتعرف عليها .

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