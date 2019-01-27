‏القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين بمديرية حيدان غربي ‎صعدة

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عدن - ياسمين التهامي - حررت قوات الوية العروبة بقيادة العميد عبدالكريم السدعي، خلال معارك الأيام الماضية، جبال "النغيرة"، وجبال "الصافية"، ووادي "الصافية"، وتباب وادي "خلب"، وجبل "الضرائب"، وجبال "العشش"، و جبل المسواح"، وتباب "كوع مران".



كما تمكن أبطال الوية العروبة من تحرير قرى "المروة", و "الشعب"، و"بيت جيلان"، و "المفجر"، و"الكسارة"، وصولا الى خط "الرمادية" ومفرق "جمعة بني فاضل".



وأسفرت المعارك عن مصرع واصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية بينهم قيادات ميدانية، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.

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