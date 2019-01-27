شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية في الرياض تصدر توضيح مفاجئ بشأن راشق الحذاء على وزير الإعلام المنشق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسؤول في السفارة اليمنية بالرياض رفض اعطاء المواطن ناصر السقاف تأشيرة خروج، مؤكداً في ذات الوقت أن السقاف لايعمل لدى السفارة.



وقال المصدر أن السفارة اليمنية لم تستدعي السقاف، وهو كان متعاون معها براتب شهري، لكن بعد حادثة رشق وزير الاعلام المنشق عن جماعة الحوثيين عبدالسلام جابر السفارة لم تعد ملزمة بتجديد تأشيرته كونه اخترق القوانين.



واوضح المصدر ان السفارة ابدت استعدادها اعطاء المواطن السقاف تأشيرة خروج.



وكان السقاف زعم ان المنافذ ترفض خروجه، لافتا الى ان السفارة اليمنية رفضت تمديد تأشيرته، مهددا بحرق نفسه

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