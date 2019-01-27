جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لبنان وصف السيد حسن نصر الله الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، صمود اليمنيين في وجه العدوان السعودي بالأسطوري .

وأكد أن التجربة اليمنية في مواجهة العدوان هي الأجدى بتدريسها في الاكاديميات العسكرية بالعالم .

وقال نصر الله، في حوار مباشر مع قناة الميادين اللبنانية مع الإعلامي التونسي غسان بن جدو، “أن محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، لم يترك مرتزقة في العالم إلا وجاء بهم في العدوان على اليمن”.

وتابع، “اليمني المحاصر الجائع هو الذي يصنع اليوم الصاروخ والطائرات المسيرة”.

وشدد السيد نصرالله على أنه “يجب إبقاء الحذر في اليمن لكن هناك قرار بضرورة التوجه إلى الحل السياسي”.

وأكد أن “السعودية والإمارات اكتشفتا أنهما لا يستطيعان اخضاع الشعب اليمني رغم حربهما الشرسة”

كانت هذه تفاصيل خبر “نصر الله” في #حوار_العام يكشف عن الأكاديمية اليمنية التي تغلبت على العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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