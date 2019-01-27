تقرير حقوقي جديد : ضحايا العدوان على اليمن تجاوز 40 الف مدني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء :

كشف تقرير حقوقي جديد عن أرقام كبيرة لعدد الشهداء والجرحى من المدنيين الذين سقطو نتيجة العدوان على اليمن، مشيراً الى أن العدد وصل الى 40564 مدني مابين شهيد وجريح نتيجة استهداف الطيران المباشر للمدنيين في اليمن.

وتضمن التقرير الذي أطلقه مركز عين الانسانية للحقوق والتنمية، أخر الاحصائيات لاعداد الضحايا المدنيين خلال الف واربعمائة يوم من العدوان السعودي على اليمن بالاضافة الى خسائر البنى التحتية والخدمات الاساسية خلال نفس الفترة .

واكد ان اعداد الضحايا من المدنيين تجاوزوا الاربعين الفاً ما بين شهيد وجريح منهم 7500 طفل و 2700 إمرأة ..

وقال احمد ابو حمراء رئيس مركز عين الإنسانية للحقوق انه : ” كان النصيب الاكبر للضحايا من الاطفال 7000 ما بين شهيد وجريح ، و 4752 امراة شهيدة وجريحة والاحصائية هذا ما تم توثيقه بالقصف بالقنابل العنقودية والواقع اكثر بكثير ”

وفيما يخص الخسائر التي طالت المرافق الخدمية ، ذكرت احصائية المركز ان هناك 365 مستشفى ومرفق صحي دمرت بشكل كلي او جزئي نتيجة قصف طيران العدوان السعودي .

فيما تعرضت 984 مدرسة للتدمير بشكل مماثل خلال 1400 يوم من العدوان السعودي ، كما امتد الاستهداف ليشمل منشآت تجارية ومنها 365 مصنعاً تجاريا و 642 سوقا شعبيا .

المجازر اليومية واتساع حجم الدمار لم يحط من عزيمة اليمنيين وصمودهم في وجه الة القتل، ولم يمنعهم من مواصلة التصدي الميداني في جبهات القتال، حيث لا تزال القبائل اليمنية ترفد الجبهات بالاف المقاتلين، بالاضافة لاستمرارها في دعم هذه الجبهات بالقوافل الغذائية والمال والسلاح ..